Альбертини: «Для меня футбол никогда не был работой, это любовь»

Бывший полузащитник «Милана» Деметрио Альбертини дал понять, что никогда не относился к футболу как к работе - для игрока, выступавшего за «Милан» с 1994 по 2001 год, любовь не может быть работой.

- Абсолютно. Для меня это была реализация мечты, детской мечты. Да и в подростковом возрасте я тоже мечтал о футболке «Милане». Я жил футболом, особенно по воскресеньям, слушал радиотрансляции, у меня были фигурки игроков, много чего. Конечно, футбол не мог быть для меня работой. Это мои родители смотрят на него как на мою работу, а я - нет, - цитирует слова Деметрио Альбертини pianetamilan.it.