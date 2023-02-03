Ещё одно поражение «Милана», на сей раз на трансферном рынке

Определенно, 2023 год начался для «Милана» очень плохо - неудачи преследуют клуб буквально на всех фронтах. Помимо проигранных матчей, есть поражения и на трансферном рынке, скауты клуба обратили внимание на Мику Годтса, 17-летнего таланта из бельгийского «Генка», но в итоге его перехватил амстердамский «Аякс», сообщает TMW. Годтс счел, что «Аякс» предоставит ему гораздо больше возможностей для роста.

Впрочем, может, и к лучшему это, вспоминая, какие сложности возникли у пришедшего из того же бельгийского чемпионата Шарля де Кетеларе. Напомним, что в воскресенье «Милану» предстоит сыграть с «Интером».