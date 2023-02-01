​Аллегри высказался об уходе Маккенни

Под конец зимнего трансферного окна полузащитник Уэстон Маккенни перебрался из «Ювентуса» в «Лидс». Английский клуб арендовал американского футболиста с правом дальнейшего выкупа. Комментарий насчёт этой сделки дал главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

«Мы хорошо поработали на рынке. Маккенни хотел уйти, и он нашёл хороший вариант. Также мы отправили Зуэлли в «Пизу» и Пеллегрини – в «Лацио». Возможно, мы встретимся с ним завтра», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

В четверг, 2 февраля, «Ювентус» проведёт домашний матч против «Лацио» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.