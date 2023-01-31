​В переговорах Леау с «Миланом» нет прогресса

Вот уже несколько месяцев «Милан» пытается договориться с Рафаэлом Леау о продлении контракта. Впрочем, никакого прогресса в этом вопросе нет, о чём рассказывает на своих страницах La Gazzetta dello Sport.

Ключевой проблемой остаётся разная позиция сторон насчёт клаузулы. Рафаэл Леау хотел бы прописать в своём новом контракте опцию возможного выкупа за 70-80 миллионов евро (сейчас в этом пункте говорится о 150 миллионах). «Милан» не готов на это идти – клуб предпочитает вообще убрать эту опцию.

Действующий контракт Рафаэла Леау рассчитан до средины 2024 года. За «Милан» 23-летний португалец провёл 142 матча, в которых забил 36 голов и отдал 30 голевых передач.