Летом Милан Шкриньяр точно станет игроком «ПСЖ» - словак уже подтверждал факт подписания предварительного контракта с грандом Лиги 1. Теперь парижане прикладывают усилия, чтобы заполучить 27-летнего защитника уже в январе.

Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, «Интер» отклонил предложение «ПСЖ» по зимнему трансферу Шкриньяра. В предложении речь шла о 10 миллионах евро и легкодостижимых бонусах.

Отмечается, что «Интер» хочет выручить за переход Милана Шкриньяра 20 миллионов евро. «ПСЖ», в свою очередь, не хочет тратить больше 15 миллионов.

За «Интер» Милан Шкриньяр играет с лета 2017 года.