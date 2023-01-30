Шкриньяр хочет ускорить трансфер в «ПСЖ»

Центральный защитник Милан Шкриньяр настроен на зимний трансфер в «ПСЖ». Словацкий футболист не хочет оставаться в миланском «Интере» до завершения нынешнего сезона.

Согласно данным Lequipe, Шкриньяр уведомил о своем решении руководство итальянского гранда. При этом Милан опасается негативной реакции со стороны болельщиков «Интера» на свой экстренный уход.

«ПСЖ» готов подписать защитника в январе и готовится в ближайшее время предложить за него 15 миллионов евро.

Шкриньяр выступает за «Интер» с 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает по окончании текущего сезона.