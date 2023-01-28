Фанат «Лацио» «изменил» своей невесте с Иммобиле

Курьезное видео из Италии с участием Чиро Иммобиле оказалось очень популярным, особенно среди поклонников «Лацио». Некий поклонник клуба, который, как впоследствии оказалось, недавно женился, случайно повстречал Чиро. Естественно, он решил пообщаться с лучшим бомбардиром клуба, вследствие чего пришел в столь бурный эмоциональный экстаз, что в порыве чувств снял с пальца обручальное кольцо и попытался вручить его Иммобиле.

- Я люблю только его, - твердил своей супруге свежеиспеченный муж, чем, надо полагать, заложил фундамент для постоянных склок со своей второй половинкой в будущем.