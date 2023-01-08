Кандрева: «Лукаку - самый сильный игрок, с которым я играл»

Бывший футболист миланского «Интера» Антонио Кандрева, выступавший за клуб с 2016 по 2021 год, не сомневается в том, что бельгийский форвард Ромелу Лукаку является самым сильным партнером в его карьере. В последний сезон Кандревы в «Интере» клуб выиграл чемпионский титул, и немалая заслуга в этом принадлежит именно Лукаку.

- Лукаку - очень сильный центрфорвард. Он пришел в «Интер» и добился большого прогресса. Лукаку практически не ошибается перед воротами. Комплекция, сила, он - тотальный игрок, - заявил Кандрева, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.