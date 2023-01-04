«Интер» хочет продлить контракты с Чалханоглу и Бастони

Миланский «Интер» скоро должен начать переговоры с полузащитником Хаканом Чалханоглу по поводу продления контракта. По информации от Sky Sport Italia, это произойдёт сразу после завершения зимнего трансферного окна.

Руководство «нерадзурри» хочет обновить соглашение с некоторыми игроками, у которых заканчивается контракт в конце следующего сезона. В этот список также входит защитник Алессандро Бастони, которого летом связывали с уходом в Английскую премьер-лигу.

Напомним, Чалханоглу на правах свободного агента подписал контракт с «Интером» летом 2021 года. Ранее турок выступал за «Милан».