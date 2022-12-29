Очоа назвал вратарей, которые его вдохновляют

Новобранец «Салернитаны» Гильермо Очоа на пресс-конференции получил вопрос о вратарях, которые его вдохновляют.

«Буффон, Каньисарес, Касильяс, Пальюка, Таффарель… Список был бы очень длинным. Я бы не забыл Бартеза, Шмейхеля, ван дер Сара.

В Италии было много признанных вратарей. Доннарумма и Мерет – лишь последние в этом списке.

В последние годы роль вратаря стала более разнообразной. Мы больше участвуем в построении атак и являемся неотъемлемой частью игры», - сказал Очоа.

Напомним, что 37-летний Гильермо Очоа подписал контракт с «Салернитаной» до конца сезона с опцией продления.