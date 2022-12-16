«Интер» нацелился на футболиста сборной Канады

Футболист сборной Канады и бельгийского «Брюгге» Тэйджон Бьюкенен попал в сферу интересов миланского «Интера». По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» видят в игроке замену Дензелу Дюмфрису, который может покинуть команду и перебраться в Английскую премьер-лигу, где его ждут «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Бьюкенен выступает на позиции правого вингера, но универсальность также позволяет сыграть ему правого защитника. На этом чемпионате мира футболист поучаствовал в единственном голе сборной Канады, отдав ассист на Альфонсо Дэвиса в матче группового этапа против Хорватии.