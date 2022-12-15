Агент Бакайоко: «У моего клиента очень печальная ситуация»

Марко Бусьелло, агент полузащитника «Милана» Тьемуэ Бакайоко, рассказал о положении своего клиента в команде Стефано Пиоли. Напомним, что француз выступает за чемпионов Италии на правах аренды из лондонского «Челси».

«У моего клиента очень печальная ситуация. Тьемуэ хотел трансфера в «Милан», но всё обернулось не так, как ему хотелось. В последние годы он играл в аренде на несколько клубов. Каждый год Бакайоко был вынужден адаптироваться к новому месту. В будущем мы посмотрим, что можно сделать», – цитирует агента Tuttomercato.

Если Бакайоко в этом сезоне достигнет определённого количества матчей за «Милан», команда будет вынуждена выкупить его на постоянной основе. Именно поэтому полузащитник не появляется на поле и сидит на скамейке.