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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Бакайоко: «У моего клиента очень печальная ситуация»

15 Декабря 2022 • 15:30 Комментировать

Марко Бусьелло, агент полузащитника «Милана» Тьемуэ Бакайоко, рассказал о положении своего клиента в команде Стефано Пиоли. Напомним, что француз выступает за чемпионов Италии на правах аренды из лондонского «Челси».

«У моего клиента очень печальная ситуация. Тьемуэ хотел трансфера в «Милан», но всё обернулось не так, как ему хотелось. В последние годы он играл в аренде на несколько клубов. Каждый год Бакайоко был вынужден адаптироваться к новому месту. В будущем мы посмотрим, что можно сделать», – цитирует агента Tuttomercato.

Если Бакайоко в этом сезоне достигнет определённого количества матчей за «Милан», команда будет вынуждена выкупить его на постоянной основе. Именно поэтому полузащитник не появляется на поле и сидит на скамейке.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тьемуэ Бакайоко
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