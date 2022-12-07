Несмотря на расследования финансовой деятельности, «Ювентус», судя по всему, продолжает изучать варианты по усилению своего состава на ближайшие трансферные окна. По данным El Nacional, «старая синьора» неожиданно нацелилась на звёздного полузащитника «Реала» - на Тони Крооса.

Действующий контракт Тони Крооса с «Реалом» истекает в конце сезона. «Ювентус» видит в немце идеального игрока, способного привнести в команду опыт и качество.

Осуществить трансфер Тони Крооса «старой синьоре» будет непросто – ранее полузащитник говорил, что он либо продлит контракт с «Реалом», либо повесит бутсы на гвоздь.

В начале 2023 года Тони Кроосу исполнится 33 года.