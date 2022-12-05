Де Лаурентис: «Итальянский футбол болен»

Владелец лидирующего в чемпионате Италии «Наполи» Аурелио де Лаурентис ответил на вопросы журналистов о проблемах туринского «Ювентуса», который остался без руководства, и, вдобавок, угодил под подозрение в очередных нарушениях.

Возможно, самому титулованному клубу Италии предстоит пройти через столь же объемный кризис, как и в середине нулевых, когда команда была отправлена в серию Б. Де Лаурентис считает, что итальянский футбол находится в глубоком кризисе.

- Насчет «Ювентуса» я даже не хотел бы говорить. А итальянский футбол, на мой взгляд, серьезно болен, - считает де Лаурентис, слова которого цитирует pianetamilan.it.