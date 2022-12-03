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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» все еще должен Роналду 19,9 млн евро слухи

03 Декабря 2022 • 16:57 Комментировать

Туринский «Ювентус» по-прежнему не заплатил 19,9 миллионов евро нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, — сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По информации издания, Роналду входил в число игроков, которые согласились пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу во время пика пандемии в 2020 году.

Однако, следователи нашли нераскрытое соглашение, по которому клуб обещал своему экс-нападающему 19,9 млн евро даже в том случае, если он покинет клуб.

Напомним, что португальский нападающий подписал контракт с итальянской командой летом 2018 года, покинув клуб в августе 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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