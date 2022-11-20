Антонелли рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли завершил свою карьеру, в последнее время он выступал в составе американского «Майами», куда перебрался в 2020 году. Антонелли поведал, кого из своих бывших соперников он считал самым грозным.

- Это трое. Я начну с Ибрагимовича, когда он еще играл за другие клубы в Италии. Против него и сейчас, наверное, тяжело. Ди Мария, он производил на меня большое впечатление в сборной, когда мы встречались с ними. А еще Дуглас Коста, о нем чуть забыли, а зря, он обладает впечатляющей техникой, - цитирует слова pianetamilan.it.

Антонелли начал карьеру в «Милане» в 2006 году, выступал там до 2008, а затем вернулся в клуб в 2015 году и выступал до 2018 года. Сыграл тринадцать матчей в составе итальянской сборной.