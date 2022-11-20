Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Антонелли рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере

20 Ноября 2022 • 23:04 Комментировать

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли завершил свою карьеру, в последнее время он выступал в составе американского «Майами», куда перебрался в 2020 году. Антонелли поведал, кого из своих бывших соперников он считал самым грозным.

- Это трое. Я начну с Ибрагимовича, когда он еще играл за другие клубы в Италии. Против него и сейчас, наверное, тяжело. Ди Мария, он производил на меня большое впечатление в сборной, когда мы встречались с ними. А еще Дуглас Коста, о нем чуть забыли, а зря, он обладает впечатляющей техникой, - цитирует слова pianetamilan.it.

Антонелли начал карьеру в «Милане» в 2006 году, выступал там до 2008, а затем вернулся в клуб в 2015 году и выступал до 2018 года. Сыграл тринадцать матчей в составе итальянской сборной.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Анхель Ди Мария Златан Ибрагимович Дуглас Коста Лука Антонелли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
23:04 · Италия. Серия А
Антонелли рассказал о самых сложных соперниках в своей карьере
22:59 · Нидерланды. Эредивизие
«Ювентусу» интересен молодой форвард «Аякса»
22:15 · Италия. Серия А
Антонелли: «Доннарумма - самый сильный мой коллега в «Милане»
21:53 · Италия. Серия А
Антонелли: «Гол «Ювентусу» - пик моей карьеры в «Милане»
21:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки: «Каждый чемпионат мира я жду, словно ребёнок»
21:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки рассказал, кого из великих игроков прошлого не хватает на чемпионате мира в Катаре
20:59 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ хотят купить Абрахама
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки рассказал, как едва не заполучил Роналду в «Парму»
19:47 · Италия. Серия А
​Карсдорп отказывается тренироваться с «Ромой» после слов Моуринью
18:13 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется на помощь Перишича в борьбе за Брозовича
17:20 · Италия. Серия А
Кьеллини уверен в том, что пауза в чемпионате Италии поможет «Ювентусу»
17:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки назвал своих фаворитов чемпионата мира
16:52 · Нидерланды. Эредивизие
​Кудус попал в сферу интересов итальянских грандов
16:34 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Данило - лидер»
15:58 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем