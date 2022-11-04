​«Наполи» готовится к старту переговоров с Зелиньски

Пётр Зелиньски является важным футболистом сегодняшнего «Наполи». Действующий контракт польского полузащитника рассчитан до конца сезона 2023/2024, и клуб хочет как можно скорее договориться с игроком о новом договоре.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Наполи» уже готовится вступить в переговоры с Зелиньски и его представителями. В настоящий момент 28-летний полузащитник зарабатывает в Неаполе 3,5 миллиона евро за сезон.

В сезоне 2022/2023 Пётр Зелиньски провёл за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах. В них поляк забил четыре гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.