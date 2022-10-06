Спортивный директор «Лацио» высказался о ситуации в клубе

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре высказался о текущем положении дел в клубе.

«То место, которое мы в данный момент занимаем в Серии А, - это то, чего мы заслуживаем. Но мы уверены в том, что эта команда способна на большее», - приводит слова Таре Football Italia.

Директор римского клуба также вспомнил о разгроме от «Митьюлланда» со счётом 1:5, состоявшемся 15 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Он отметил, что недооценка соперника была очень большой ошибкой.

После восьми туров чемпионата Италии «орлы» занимают четвёртое место в турнирной таблице.