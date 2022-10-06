Экс-игрок «Арсенала» получит работу в итальянском клубе

Бывший итальянский футболист Артуро Луполи получит работу на посту молодежной команды «Монцы». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Артуро в свое время был звездой молодежной лиги Италии и перебрался в «Арсенал», который заплатил за него 200 тысяч фунтов. Однако Луполи не сумел закрепиться в старте «канониров». Большую часть карьеры он разъезжал по арендам. В общей сложности игрок сменил 18 клубов.

Добавим, что Артуро завершил карьеру в 2002 году в возрасте 35 лет. Работа в «Монце» будет для него первым тренерским опытом.