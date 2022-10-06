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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок «Арсенала» получит работу в итальянском клубе

06 Октября 2022 • 09:38 Комментировать

Бывший итальянский футболист Артуро Луполи получит работу на посту молодежной команды «Монцы». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Артуро в свое время был звездой молодежной лиги Италии и перебрался в «Арсенал», который заплатил за него 200 тысяч фунтов. Однако Луполи не сумел закрепиться в старте «канониров». Большую часть карьеры он разъезжал по арендам. В общей сложности игрок сменил 18 клубов.

Добавим, что Артуро завершил карьеру в 2002 году в возрасте 35 лет. Работа в «Монце» будет для него первым тренерским опытом.

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Евро-Футбол.Ру,
Монца Артуро Луполи
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