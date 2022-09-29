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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон назвал пятёрку лучших голкиперов в мире

29 Сентября 2022 • 23:08 Комментировать
Парма
...
Фрозиноне
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01.10 15:00

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон назвал пятёрку лучших голкиперов в мире на данный момент.

В интервью Gazzetta dello Sport чемпион мира выделил Тибо Куртуа из мадридского «Реала», одного из лидеров «Милана» Майка Меньяна, своего преемника в итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумму, Мануэля Нойера, а также кипера «Атлетико» Яна Облака.

Отметим, что великий Буффон выступает во втором по силе дивизионе Италии за «Парму». 44-летний голеипер является рекордсменом по числу проведённых матчей в рамках Серии А, а также по количеству минут в чемпионате страны без пропущенных голов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Мануэль Нойер Тибо Куртуа Ян Облак Джанлуиджи Доннарумма Майк Меньян
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