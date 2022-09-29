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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри подал в суд на бывшую жену

29 Сентября 2022 • 18:48 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подал в суд на свою бывшую жену Клаудию Уги. Как сообщает La Stampa, наставник «старой синьоры» обвиняет Уги в присвоении себе денег, которые предназначались для их 11-летнего сына. Аллегри обратился в суд на фоне нарушения бывшей супругой семейных обязательств.

Отмечается, что ещё в 2017 году Массимилиано Аллегри согласился платить Клаудии Уги 10 тысяч евро в месяц на содержание их ребёнка. Почти два года назад тренер обращался в суд с просьбой снизить сумму до 5 тысяч евро в месяц, но не добился успеха.

Стоит сказать, что Массимилиано Аллегри сейчас находится под давлением из-за плохого старта «Ювентуса» в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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