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Чемпионат Италии. Серия А

​Влахович принял решение по своему будущему

29 Сентября 2022 • 15:58 Комментировать

В начале 2022 календарного года нападающий Душан Влахович оказался в «Ювентусе», хотя интерес к нему проявлял «Арсенал». Лондонский клуб до сих пор держит серба на радаре, надеясь переманить его в свои ряды. Впрочем, Влахович принял решение продолжать играть за «старую синьору», о чём рассказывает 90min.

22-летний Душан Влахович в сезоне 2022/2023 провёл за «Ювентус» восемь матчей. В них сербский форвард четыре раза поражал ворота соперников.

После семи туров «Ювентус» занимает только восьмую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата. Команда Массимилиано Аллегри набрала только 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович
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