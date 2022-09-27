​Милик рассказал, как переходил в «Ювентус»

Нападающий Аркадиуш Милик высказался на тему своего недавнего перехода в туринский «Ювентус».

«Я сказал своему агенту, чтобы он не беспокоил меня, если не будет конкретного предложения. После игры «Марсель» - «Нант» он позвонил мне и сказал, что «Ювентус» заинтересован. Когда он вылетел на переговоры, я понял, что это что-то большее, чем просто общие контакты.

Я не выбирал долго, потому что всегда мечтал играть за такой клуб, как «Ювентус». Я хотел выступать за топ-команду с тех пор, как был маленьким мальчиком. Я воспользовался этой возможностью», - рассказал Милик порталу Meczyki.