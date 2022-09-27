«Милан» нацелился на трансфер игрока «Аталанты»

Страж ворот «Аталанты» Марко Спортьелло может продолжить карьеру в «Милане». Об этом стало известно журналисту Николо Скире.

Посредством социальных сетей инсайдер сообщил, что руководство «россонери» сделало запрос в клуб из Бергамо по трансферу 30-летнего голкипера. Срок действующего трудового договора Спортьелло с «Аталантой» рассчитан до середины 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Спортьелло принял участие в одном поединке Серии А.

После семи туров Серии А «Аталанта» набрала 17 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.