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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нацелился на трансфер игрока «Аталанты»

27 Сентября 2022 • 09:59 Комментировать

Страж ворот «Аталанты» Марко Спортьелло может продолжить карьеру в «Милане». Об этом стало известно журналисту Николо Скире.

Посредством социальных сетей инсайдер сообщил, что руководство «россонери» сделало запрос в клуб из Бергамо по трансферу 30-летнего голкипера. Срок действующего трудового договора Спортьелло с «Аталантой» рассчитан до середины 2023 года. Его рыночная стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Спортьелло принял участие в одном поединке Серии А.

После семи туров Серии А «Аталанта» набрала 17 баллов и занимает второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Марко Спортьелло
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