Кьеллини подарил музею итальянского футбола свою последнюю футболку в сборной

Джорджо Кьеллини сыграл за сорную Италии 117 матчей, сравнявшись по количеству игр за нее с Даниэле де Росси, они делят четвертое место в этом списке, а к ним подтянулся и Леонардо Бонуччи. В составе сборной Италии Кьеллини выиграл чемпионат Европы, прошедший в 2021 году.

И теперь он решил подарить футболку, в которой выступал в памятном финале против англичан в Лондоне, в котором Италия выиграла по пенальти, музею итальянского футбола.

- Я надевал футболку сборной 117 раз, я выиграл в ней чемпионат Европы и очень горжусь тем, что моя футболка попала в музей Коверчиано, - прокомментировал свой жест Кьеллини.