Левандовски: «Ювентус» подходит Милику»

Звездный нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о переходе соотечественника Аркадиуша Милика в туринский «Ювентус».

«Мы обсуждали с Миликом его трансфер. Я сказал, что ему подходит «Ювентус». Хорошо, что мы оба получаем регулярную игровую практику и пребываем в хороших кондициях. Это может помочь нашей сборной», - передает слова Левандовски Fichajes.

Напомним, что «старая синьора» арендовала Милика у «Марселя» до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Аркадиуш провел четыре поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.