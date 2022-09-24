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Чемпионат Италии. Серия А

Куадрадо может сменить «Ювентус» на другой топ-клуб

 
24 Сентября 2022 • 09:52 Комментировать (1)

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо, выступающий за туринский «Ювентус», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом сообщают журналисты Corriere de Torino.

По сведениям источника, заинтересованность в услугах 34-летнего футболиста проявляют два топ-клуба Серии А. Речь идет о миланском «Интере» и столичной «Роме». Оба клуба готовы предложить хавбеку двухлетнее трудовое соглашение.

За «старую синьору» Куадрадо выступает с 2015 года. Его контракт с туринским грандом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Серии А Хуан сыграл шесть матчей, в которых получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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Комментарии (1)
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Горчица+
24 Сентября 2022 в 09:58
Квадрат очень топ! Гоббы идиоты, если отпустят его. В Интере он будет кстати. И годы не страшны. Это не какой-то армян.
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