Манолас подписал контракт с клубом из ОАЭ

Греческий защитник Костас Манолас, известный по выступлениям в чемпионате Италии за столичную «Рому» и «Наполи», перебрался в Объединённые Арабские Эмираты.

Новым местом работы 31-летнего футболиста стала «Аль-Шарджа», об этом сообщается на официальном сайте клуба. Стороны поставили подписи под трудовым соглашением, рассчитанным на два года.

Напомним, что предыдущим местом работы Костаса был пирейский «Олимпиакос». В сезоне-2022/2023 центральный защитник принял участие в восьми поединках. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 4,5 миллиона евро.