Рабио решил, куда уйдёт из «Ювентуса»

Французский хавбек Адриен Рабио покинет туринский «Ювентус» по окончании нынешнего сезона, об этом стало известно журналистам TMW. Контракт игрока истекает летом 2023 года, и стороны не планируют его продлевать.

Согласно данным источника, 27-летний исполнитель планирует перебраться во французский «ПСЖ» на правах свободного агента. Ранее также сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к Адриену, однако сделка не состоялась.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Рабио принял участие в трех поединках за «старую синьору», в которых не отметился результативными действиями.