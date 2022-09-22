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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки исключил «Интер» и «Ювентус» из борьбы за Скудетто

 
22 Сентября 2022 • 02:48 Комментировать

Легендарный наставник «Милана» Арриго Сакки, тренировавший клуб с 1985 по 1991 год, поделился своим мнением по поводу начавшегося чемпионата Италии. Сейчас его виртуальный пьедестал почета выглядит необычно - в первой тройке нет исторических лидеров чемпионата, лишь дерзкий «Наполи», который, несмотря на все успехи последних лет, лишь два раза выигрывал чемпионат, и было это уже давным-давно, а также «Аталанта» с «Удинезе».

Сакки считает, что «Интер» и «Ювентус» так и останутся вне игры.

- Если не будет каких-то срочных перемен, то они - вне игры. Считать, что в своем нынешнем состоянии они смогут бороться за титул - утопия, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Наполи Арриго Сакки
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