​Иммобиле ответил на вопрос, может ли «Лацио» стать чемпионом Италии

Лидер «Лацио» Чиро Иммобиле ответил на вопрос, может ли команда стать чемпионом Италии в нынешнем сезоне.

После семи сыгранных туров «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. От лидера римская команда отстаёт всего лишь на три зачётных балла.

«Я не могу войти в раздевалку и крикнуть: «Мы выиграем чемпионат». Но я думаю о скудетто с тех пор, как я здесь оказался.

У меня такой менталитет – я хочу достичь вершины. Считаю, что мы все должны стремиться к этому. Я не говорю, что мы обязательно выиграем титул, но мы прибавляем, и гонка открыта», - цитирует Иммобиле Tutto Mercato Web.