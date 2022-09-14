​Йович высказался на тему высоких ожиданий от его игры

В летнее трансферное окно нападающий Лука Йович стал игроком «Фиорентины». С тех пор серб провёл девять матчей, в которых забил всего лишь один гол.

Между тем, Лука Йович высказался на тему высокий ожиданий от его игры в итальянской команде.

«Ожидания высоки, когда футболист переходит в «Фиорентину» из «Реала». Это нормально, что болельщики ожидают от меня изменения ситуации в атаке с первого момента. Но я толком не играл уже три года. Мне нужно некоторое время», - сказал Йович, чьи слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

На текущий момент «Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.