«Наполи» предложил новый контракт Мерету

Руководство «Наполи» приняло решение подписать новое трудовое соглашение с голкипером команды Алексом Меретом. Об этом посредством своих социальных сетей отрапортовал инсайдер Экрем Конур.

Согласно данным журналиста, неаполитанский клуб предлагает 25-летнему итальянскому вратарю долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года. Действующий договор между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Мерет принял участие в шести поединках, в которых пропустил четыре мяча. В трех матчах Алекс сохранил свои владения в неприкосновенности.