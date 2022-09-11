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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» предложил новый контракт Мерету

 
11 Сентября 2022 • 08:39 Комментировать

Руководство «Наполи» приняло решение подписать новое трудовое соглашение с голкипером команды Алексом Меретом. Об этом посредством своих социальных сетей отрапортовал инсайдер Экрем Конур.

Согласно данным журналиста, неаполитанский клуб предлагает 25-летнему итальянскому вратарю долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года. Действующий договор между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Мерет принял участие в шести поединках, в которых пропустил четыре мяча. В трех матчах Алекс сохранил свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
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