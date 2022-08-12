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Чемпионат Италии. Серия А

Обедзинский: «Миранчук был король в «Локомотиве», потому что там его любили, но в Италии не оседлал волну» эксклюзив

12 Августа 2022 • 12:00 Комментировать (2)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил перспективы хавбека Алексея Миранчука в «Торино».

- Самое главное – психологическое состояние футболиста. Если он чувствует, что ему доверяют, то он раскроется. А если его все время меняют, дергают, то нервозность приводит к другим последствиям. В «Локомотиве» Миранчук был король почему? Потому что играл в основе, забивал, ему доверяли, его любили. Он думал, что оседлает в «Аталанте» ту же волну, а оказалось всё не так. Вышел – что-то не получилось, и всё. Это болезнь всех игроков, которые меняют клубы. Один может приспособиться, а другой – нет. Миранчук уже обтёрся в Италии, но это не значит, что он обязательно будет много играть. Опять же, это зависит от доверия к нему в «Торино».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торино Аталанта Серия А Чемпионат Италии Алексей Миранчук Владимир Обедзинский
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