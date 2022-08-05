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Чемпионат Италии. Серия А

Каррера назвал главную проблему Кокорина

05 Августа 2022 • 07:19 Комментировать

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера, поработавший в московском «Спартаке», высказался относительно российского форварда Александра Кокорина. В настоящий момент нападающий выступает за «Фиорентину».

«Кокорин перестал развиваться. Его главная проблема - в менталитете. Он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой прошлого года. За него флорентийцы заплатили 4,5 миллиона евро.

За полтора сезона в Серии А россиянин провел десять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Массимо Каррера
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