Каррера назвал главную проблему Кокорина

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера, поработавший в московском «Спартаке», высказался относительно российского форварда Александра Кокорина. В настоящий момент нападающий выступает за «Фиорентину».

«Кокорин перестал развиваться. Его главная проблема - в менталитете. Он был доволен тем, чего достиг, и не хотел жертвовать собой, чтобы стать топ-игроком», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой прошлого года. За него флорентийцы заплатили 4,5 миллиона евро.

За полтора сезона в Серии А россиянин провел десять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.