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Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс попрощался с «Наполи»

04 Августа 2022 • 07:03 Комментировать

Бельгийский форвард Дрис Мертенс попрощался с «Наполи», за который выступал с 2013 года.

«Я знал, что когда-то этот день наступит, но не думал, что будет так тяжело расставаться. В Неаполе меня хорошо приняли и всегда оказывали поддержку. Болельщики навсегда останутся в моем сердце. На протяжении девяти лет этот город был для меня домом.

Я ухожу не так, как мне хотелось бы. Не прощаюсь, а говорю до встречи. «Наполи», это было круто», - заявил 35-летний нападающий посредством социальных сетей.

В настоящий момент Дрис находится в статусе свободного агента. Интерес к нему проявляет туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Дрис Мертенс
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