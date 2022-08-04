«Ювентус» договорился с полузащитником «ПСЖ»

Аргентинский хавбек Леандро Паредес близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно. Согласно сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, новым местом работы полузащитника «ПСЖ» станет туринский «Ювентус».

Источник утверждает, что 27-летний игрок провел переговоры с руководством «старой синьоры» и договорился об условиях трудового соглашения. Сумма трансфера Леандро составит порядка 20 миллионов евро. «Юве» планирует арендовать игрока с последующим правом выкупа.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами.