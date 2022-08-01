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Зейтуллаев прокомментировал переход Миранчука в «Торино»

01 Августа 2022 • 17:43 Комментировать

Экс-футболист «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев поделился мнением о переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Я думаю, у него будет возможность больше играть. Плюс он уже знает приблизительно стиль игры, поэтому у него не будет трудностей с адаптацией. А если смотреть дальше, то здесь тяжело ответить», — цитирует Зейтуллаева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сам посоветовал наставнику «Торино» Ивану Юричу взять Миранчука, ведь российский полузащитник является очень сильный футболистом.

Ранее стало известно, что «Торино» арендует Миранчука с дальнейшим правом выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Ильяс Зейтуллаев
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