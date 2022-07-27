Капелло — о Кокорине: «Нереализованный талант»

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло высказался о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

«Какими словами можно описать карьеру Кокорина? Нереализованный талант. Он способен на большее», — приводит слова Капелло Sport 24.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не взяла Кокорина на предсезонные сборы. Сам форвард уже прокомментировал эту информацию, сказав, что ему необходимо пока набирать форму, а все новости о возможном расторжении контракта с клубом являются слухами.

Отметим, что спортивный директор «фиалкой» признал ошибкой трансфер 31-летнего из «Спартака».