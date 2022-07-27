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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не отпустит Маккенни из-за травмы Погба

27 Июля 2022 • 08:59 Комментировать

Полузащитник Уэстон Маккенни, правами на которого владеет туринский «Ювентус», является трансферной целью лондонского «Тоттенхэма».

Как сообщает таблоид Daily Mail, итальянский гранд был готов отпустить игрока на Туманный Альбион, однако теперь ситуация кардинально поменялась. Всему виной травма звездного новичка команды Поля Погба, выбывшего из строя минимум на два месяца.

Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри намерен оставить американца в команде до полного восстановления француза.

В сезоне-2021/2022 на счету Уэстона четыре забитых мяча в 29 поединках за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба Уэстон Маккенни
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