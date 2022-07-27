«Ювентус» не отпустит Маккенни из-за травмы Погба

Полузащитник Уэстон Маккенни, правами на которого владеет туринский «Ювентус», является трансферной целью лондонского «Тоттенхэма».

Как сообщает таблоид Daily Mail, итальянский гранд был готов отпустить игрока на Туманный Альбион, однако теперь ситуация кардинально поменялась. Всему виной травма звездного новичка команды Поля Погба, выбывшего из строя минимум на два месяца.

Главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри намерен оставить американца в команде до полного восстановления француза.

В сезоне-2021/2022 на счету Уэстона четыре забитых мяча в 29 поединках за «Ювентус».