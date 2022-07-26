Бернардески рассказал о своих проблемах в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески рассказал журналистам, почему у него не сложилась карьера в «Ювентусе».

Игрок признался, что первые два сезона в клубе были для него лучшими, но потом что-то пошло не так.

«Во время пандемии чемпионат прервался на месяцы, все стало сюрреалистичным, даже когда матчи возобновились, все изменилось: менеджер, клуб, пустые стадионы и моя роль, поскольку меня продолжали перебрасывать с одной позиции на другую», - признался футболист в интервью Tuttosport.

Он добавил, что не сошелся с Андреа Пирло, который тогда был главным тренером клуба, во взглядах на футбол.

«Он видел во мне чуть ли не левого защитника, но я не мог играть эту роль. Я старался, но это не сработало», - сказал Бернардески.

Летом игрок переехал в МЛС, где сейчас выступает за «Торонто».

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.