Джеко хочет остаться в «Интере», игрок отказал уже трём клубам

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко хотел бы остаться в команде Симоне Индзаги. Как сообщает журналист Николо Скира, босниец получил предложения от трёх разных клубов, но в итоге решил остаться на «Джузеппе Меацца».

При этом руководство «Интера» было бы не против избавиться от Джеко, так как ряды команды совсем недавно на правах аренды из «Челси» пополнил Ромелу Лукаку, который ещё год назад был лучшим бомбардиром «нерадзурри».

Отмечается, что одним из клубов, которым отказал Джеко являлась дортмундская «Боруссия». Напомним, «шмели» находятся в поисках нового форварда после того, как у Себастьяна Алле был диагностирован рак яичек.