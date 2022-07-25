Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Кварацхелия: «Иногда Спаллетти говорит со мной на русском языке»

25 Июля 2022 • 14:51 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о работе под руководством Лучано Спаллетти в «Наполи».

«Спаллетти – отличный учитель. Каждый день он учит меня чему-то новому. У нас не так много времени на подготовку к новому сезону, и тренер делает всё возможное, чтобы идеально донести до нас свои идеи.

Иногда Спаллетти говорит мне несколько слов на русском языке, но потом мы переходим на английский язык, чтобы быть более понятными», - сказал Кварацхелия в ходе интервью для Il Mattino.

Напомним, что Лучано Спаллетти в своё время работал в России у руля питерского «Зенита».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
15:08 · Германия. Бундеслига
Стало известно, за сколько «Айнтрахт» готов продать Н'Дика
14:55 · Италия. Серия А
«Интер» хочет приобрести 34-летнего защитника «Лацио»
14:51 · Италия. Серия А
​Кварацхелия: «Иногда Спаллетти говорит со мной на русском языке»
14:36 · Италия. Серия А
​«Интер» пытается избавиться от Санчеса
14:10 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» три запасных варианта в случае перехода Кунде в «Барселону»
14:06 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Реала» Кальехон перешёл в «Гранаду» официально
13:12 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» пока не обращался к «Ливерпулю» по поводу Фирмино
13:00 · Италия. Серия А
Раду рассказал, какой совет получил от Хандановича после своей катастрофической ошибки
12:43 · Италия. Серия А
Горе в «Сампдории» - скончался человек, придумавший гимн клуба
12:34 · Италия. Серия А
Маттеус рассказал, как Марадона приглашал его в «Наполи»
12:23 · Италия. Серия А
Вратарь, из-за которого «Интер» проиграл чемпионат, отправлен в «Кремонезе»
12:07 · Италия. Серия А
Теате может продолжить карьеру в «Ренне»
11:58 · Италия. Серия А
«ПСЖ» и «Рома» уверены, что им удастся заключить сделку по Вейналдуму
11:39 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на Шкриньяра 1
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» отказался продавать Зелиньски в «Вест Хэм» за 25 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем