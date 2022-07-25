​Кварацхелия: «Иногда Спаллетти говорит со мной на русском языке»

Экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия высказался о работе под руководством Лучано Спаллетти в «Наполи».

«Спаллетти – отличный учитель. Каждый день он учит меня чему-то новому. У нас не так много времени на подготовку к новому сезону, и тренер делает всё возможное, чтобы идеально донести до нас свои идеи.

Иногда Спаллетти говорит мне несколько слов на русском языке, но потом мы переходим на английский язык, чтобы быть более понятными», - сказал Кварацхелия в ходе интервью для Il Mattino.

Напомним, что Лучано Спаллетти в своё время работал в России у руля питерского «Зенита».