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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-защитник «Интера» Фрези – о сорвавшемся трансфере Бремера: «Будет не так обидно, если все защитники останутся» эксклюзив

21 Июля 2022 • 14:08 Комментировать

Бывший защитник «Интера» Сальваторе Фрези в интервью «Евро-Футбол.ру» прокомментировал трансфер защитника Глейсона Бремера из «Торино» в «Ювентус».

Вы расстроены, что Бремер оказался в «Ювентусе»? Все-таки «Интер» вел его долгое время

С одной стороны да, все были уверены, что Маротта уже договорился со сторонами всеми, и Бремер скоро станет игроком «Интера», но посмотрим, что будет дальше. Если никто из центра защиты не уйдет, то это не будет так обидно, как если бы кто-то ушел. Ведь казалось, что кто-то из тройки основных защитников точно уйдет, а значит нужна замена. А вот платить такие деньги, если никто не уйдет-перебор. Хотя, Бремер качественный защитник и усилил бы команду.

Хорошее усиление для «Ювентуса»?

Да, прекрасный трансфер для «Ювентуса». Из команды ушли сразу два больших защитника, а де Лихта продали за серьезные деньги, так что для «Ювентуса» вообще не было проблем отдать «Торино» большую сумму и не затягивать переговоры. Бремер хороший защитник, который адаптирован в Серии А, был одним из лучших на своей позиции. Это самый логичный вариант усиления для любой большой команды Италии.

Стоит ли «Интеру» укреплять позицию в центре защиты?

Сначала надо понять, удастся ли удержать Шкриньяра. Если да, то «Интер» будет брать футболиста в ротацию, ведь существует нехватка центральных защитников, но это будет не очень дорогой игрок. А вот если «ПСЖ» все-таки выкупит Милана, то «Интеру» придется потратить хорошие деньги на его замену.

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Евро-Футбол.Ру,
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