Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

Нападающий Златан Ибрагимович останется в «Милане» ещё на один сезон. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что шведский форвард сегодня обновил своё соглашение с «россонери».

По новому контракту Златан будет зарабатывать полтора миллиона евро в год. Также футболист может увеличить эту сумму за счёт некоторых бонусов. Официальное подтверждение со стороны «Милана» должно последовать уже сегодня.

Напомним, что Ибрагимович будет вынужден пропустить большую часть следующего сезона из-за операции на колене. Ожидается, что нападающий пробудет вне игры около 6 месяцев.