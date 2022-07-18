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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

18 Июля 2022 • 15:20 Комментировать

Нападающий Златан Ибрагимович останется в «Милане» ещё на один сезон. Журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что шведский форвард сегодня обновил своё соглашение с «россонери».

По новому контракту Златан будет зарабатывать полтора миллиона евро в год. Также футболист может увеличить эту сумму за счёт некоторых бонусов. Официальное подтверждение со стороны «Милана» должно последовать уже сегодня.

Напомним, что Ибрагимович будет вынужден пропустить большую часть следующего сезона из-за операции на колене. Ожидается, что нападающий пробудет вне игры около 6 месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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