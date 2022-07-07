«Интер» уже выполнил план по продажам абонементов

Сорок тысяч штук - такой план поставило себе руководство «Интера» по продажам абонементов, и план выполнен за месяц до начала чемпионата, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Таким образом фанаты ответили на неудачу команды в минувшем сезоне - «Интер», выступавший в роли действовавшего чемпиона, не удержал титул и проиграл гонку «Милану». Несмотря на это, и руководство, и фанаты довольны работой Симоне Индзаги, при котором наступило и некоторое оживление в европейских турнирах.

Уже в прошлом сезоне фанаты клуба поставили рекорд посещаемости - в общей сложности 854 983 посещения стадиона в 19 матчах, или в среднем 44 999 болельщиков на матч, что, соответственно, также является рекордом для клуба.