Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уже выполнил план по продажам абонементов

07 Июля 2022 • 17:06 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.50 4.80 1.35
14.08 20:30

Сорок тысяч штук - такой план поставило себе руководство «Интера» по продажам абонементов, и план выполнен за месяц до начала чемпионата, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Таким образом фанаты ответили на неудачу команды в минувшем сезоне - «Интер», выступавший в роли действовавшего чемпиона, не удержал титул и проиграл гонку «Милану». Несмотря на это, и руководство, и фанаты довольны работой Симоне Индзаги, при котором наступило и некоторое оживление в европейских турнирах.

Уже в прошлом сезоне фанаты клуба поставили рекорд посещаемости - в общей сложности 854 983 посещения стадиона в 19 матчах, или в среднем 44 999 болельщиков на матч, что, соответственно, также является рекордом для клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
17:50 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о выкупе Мессиаса официально
17:34 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько получит Ибрагимович по новому контракту с «Миланом»
17:18 · Италия. Серия А
Дибала сказал «Интеру» «да», но в клубе не могут найти денег
17:06 · Италия. Серия А
«Интер» уже выполнил план по продажам абонементов
16:59 · Италия. Серия А
Ориги: «Милан» - особый проект. Не терпится сразиться с Лукаку»
15:43 · Италия. Серия А
Защитник «Шахтёра» близок к переходу в клуб из Серии А
14:35 · Италия. Серия А
Моуринью недоволен вялостью «Ромы» на трансферном рынке
14:21 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не хочет снижать цену на Диалло
13:48 · Италия. Серия А
«Лацио» близок к приобретению голкипера из Ла Лиги
13:14 · Италия. Серия А
«Наполи» пытается сохранить Кулибали
13:01 · Италия. Серия А
Санчес не входит в планы «Интера», игрок интересен клубам из трёх разных континентов
12:56 · Италия. Серия А
Афена-Гьян продлил контракт с «Ромой»
12:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» обсудит с Моратой детали нового соглашения
12:41 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
12:29 · Италия. Серия А
Проблемы с трансфером Дибалы в «Интер» связаны с аппетитами агента игрока
Все новости
Рекомендуем