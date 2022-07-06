Хавбек Хвича Кварацхелия присоединился к «Наполи» и начал готовиться к сезону. Видео с обращением грузинского полузащитника к фанатам пресс-служба неаполитанского клуба опубликовала в социальных сетях.

«Привет. Наконец-то я здесь. Вперёд, «Наполи», - сказал Кварацхелия в своём обращении.

В России любители футбола прекрасно знают Хвичу Кварацхелию по выступлениям за «Рубин» и «Локомотив». В рамках РПЛ грузинский футболист провёл 76 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 18 результативных передач на партнёров.

«Наполи» в новом сезоне будет представлять Италию в Лиге чемпионов.