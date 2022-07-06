Рейна ушел из «Лацио» на правах свободного агента

Пепе Рейна покидает римский «Лацио» на правах свободного агента. Об этом сообщает ряд итальянских источников.

Информаторы не называют клуб, в котором вратарь продолжит карьеру. Однако ранее инсайдер Никола Скира сообщал, что игрок может вернуться в «Вильярреал», где на старте карьеры сделал себе имя.

Из биографии Пепе Рейны известно, что он выступал за «подводников» с 2002 по 2005 год. В минувшем сезоне чемпионата Италии вратарь провел в футболке «Лацио» 15 матчей, пропустив в общей сложности 29 голов. Неуверенная игра в воротах стала причиной потери игроком места в стартовом составе «лациале».