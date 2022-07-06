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Чемпионат Италии. Серия А

Бернардески может заключить четырёхлетний контракт с клубом из МЛС

06 Июля 2022 • 17:44 Комментировать

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Торонто».

По сведениям инсайдера Николо Скира, канадский футбольный клуб готов предложить 28-летнему футболисту трудовой договор на четыре года. Ранее уже сообщалось об интересе «Торонто» к итальянцу.

Бернардески покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента, за который выступал с 2017 года, перебравшись из «Фиорентины». Он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых два раза смог поразить ворота соперника и записать на свой счет шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Торонто Федерико Бернардески Николо Скира
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