Бернардески может заключить четырёхлетний контракт с клубом из МЛС

Бывший полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может перейти в «Торонто».

По сведениям инсайдера Николо Скира, канадский футбольный клуб готов предложить 28-летнему футболисту трудовой договор на четыре года. Ранее уже сообщалось об интересе «Торонто» к итальянцу.

Бернардески покинул туринский «Ювентус» на правах свободного агента, за который выступал с 2017 года, перебравшись из «Фиорентины». Он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых два раза смог поразить ворота соперника и записать на свой счет шесть результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.