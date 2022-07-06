Полузащитник «Интера» Артуро Видаль достиг договорённости о разрыве трудового соглашения с клубом.

По сведениям журналиста Николо Скира, футболист расторгнет контракт с миланским «Интером». Сумма выплат за разрыв договора составит четыре миллиона евро.

Новой командой игрока станет бразильский «Фламенго». Соглашение с клубом Видаль подпишет на два года. В течение этой недели футболист пройдет медицинский осмотр, затем последует официальное объявление о сделке.

35-летний чилиец выступал за «Интер» с 2020 года. Он провел 70 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал шесть ассистов.